Ava kapalı bölgede avlanan 5 kişi hakkında yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucunda toplam 5 kişinin Topçuköy’de ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Avlandığı sırada yaralandı

Hüseyin Rıza (E-55), dün saat 16.00 sıralarında, Kaleburnu köyünde bulunan av bölgesi içerisinde avlandığı sırada, muhtemelen bölgede avlanan meçhul avcı/lar tarafından açılan ateş sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

Rıza, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 5 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.