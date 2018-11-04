Ava kapalı bölgede avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün başlayan büyük av dolayısıyla gün içerisinde herhangi bir ateşli silah yaralanması yaşanmadı.

Ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu iki kişinin Eski Lefkoşa-Ercan yolu arasında kalan 36 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar halkında yasal işlem başlatıldı.