Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; C.K’nin (E-42), baraj ve göletlerin 500 metre uzağında avlanması gerekirken, Kanlıköy Barajına 500 metreden daha yakın mesafede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsa, idari para cezası kesildi.

Diğer polisiye haberler:

Traktörüyle tarlaya girip sulama hortumlarını ezdi…

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Dipkarpaz’da C.D.(E-46) traktörüyle başka birine ait tarlaya izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, tarlada bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten ezdi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

İkamet izinsiz kişiler tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.