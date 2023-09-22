Ava kapalı mevsimde av bulunduran kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Dörtyol’da dün C.K.’nin (E-30) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan kontrolde, ava kapalı bir mevsimde yeni öldürülmüş av kuşu olan bir turaç olduğu saptandı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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İzinsiz dedektör bulundurmaktan tutuklu iki kişinin izinsiz eski eser aradığı da tespit edildi

Esentepe’de meydana gelen “izinsiz dedektör bulundurmak” olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede tutuklu bulunan zanlı K.B.(E-38) ve M.D.’nin (E-24) Eylül ayı içinde Alagadi bölgesinin güneyinde, tasarruflarındaki iki detektörle izinsiz olarak eski eser aradıkları tespit edildi.

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Lapta'da izinsiz eski eser arama dedektörü ve kanunsuz bıçak taşıyan bir kişi tutuklandı

Lapta’da, S.B.’nin (E-48) kullanımındaki araçta ve kaldığı ikametgahta dün polis tarafından yapılan aramada, toplam yedi bıçak ile bir palayı kanunsuz olarak taşıdığı ve yetkili makamdan izinsiz olarak iki eski eser arama dedektörünü tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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Göçeri’de yangın

Göçeri köyünde dün Keçili Ovası mevkiindeki dere yatağında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 1 dönüm alandaki anızlar, 20 alıç ağacı ve 50 metre uzunluğundaki su hortumu yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.