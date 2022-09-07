Avcı açıkladı, Dorukhan sezonu kapattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantsında konuştu.

Avcı, "Başkanımıza, Ertuğrul Doğan'a yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. İyi bir kadromuz var. Geçen hafta cebimizde jokeri (Dorukhan Toköz) kaybettik. Sağ bek, stoper, orta saha, 6 numara, 8 numara oynayan milli oyuncumuzu kaybettik. Ondan önce Edin'i (Visca) kaybettik. Geçen sezon Bruno'yu (Peres) kaybettik." dedi

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07/09/2022 23:18