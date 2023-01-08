Avcı: Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun

10 yıl arayla iki kez meme kanseri olup, tek göğsünü aldırmak zorunda kalan ve bu kez de beyninde kütle tespit edilen 36 yaşındaki İnci Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedavi için yurt dışına gideceğini belirtti.

Avcı’nın yaptığı paylaşım şöyle:

“Çok şükür iyiyim, iyi olacağım gidiyorum işte. Güle oynaya güle oynaya geri geleceğim, öğrencilerim, Latin dans zumbam herşey beni bekliyor, öpüyorum sizi. Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun herkese çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimle saygılarımla dualarınıza çok ihtiyacım var…”

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08/01/2023 17:46