Avcı: Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması aşılama ile mümkündür

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (Yödak), Eylül 2021’de yükseköğretimde yüz yüze eğitimin “güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir” biçimde başlamasını hedeflediklerini belirterek, akademik, idari personel ile öğrencilerin eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkeye eğitim amaçlı gelecek öğrencilere aşı garantisi verilmesi konusunu Sağlık Bakanlığına yazı ile bildirdiklerini açıkladı.

Yödak Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, Güz 2021 eğitim–öğretim yılında üniversitelerin eğitimlerini yüz yüze sürdürebilmesi ve öğrencilerin adaya gelerek eğitimlerini bire bir üniversite ortamında alabilmeleri hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdiklerini ifade eden Avcı, açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkenin kalkınma hedeflerinde önemli bir yeri olan yükseköğretim sisteminde örgün eğitim faaliyetlerinin Eylül 2021 tarihinden itibaren başlatılması için akademik, idari personel ile öğrencilerin eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkemize eğitim amaçlı gelecek öğrencilerimize aşı garantisi verilmesinin gereği konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na da bir yazı ile de bildirdiğimiz bu konunun, KKTC yükseköğretim alanı için önümüzdeki günlerdeki önemini tüm paydaşlarımızın dikkatine getirmenin, YÖDAK’ın asli görevi olan yükseköğretim alanının planlanması ve koordinasyonu açısından gerekliliğinin altını çizmek isteriz. Hedefimiz, Eylül 2021’de yüz yüze eğitimin güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde başlamasıdır.”

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25/05/2021 18:19