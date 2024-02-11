Avcı: KSTÜ’deki tutuklama ve iddialarla ilgili gereği ne ise yapmaya kararlıyız

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, kurulun Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen polis soruşturması, tutuklamalar ve iddialarla ilgili gereği ne ise yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Avcı, son günlerde gündeme gelen sahte diploma iddialarıyla ilgili olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptı.

YÖDAK’ın konuyla ilgili hassasiyetinin tartışılmaz olduğu dile getirilen açıklamada, konu hakkıda alınacak önlemlerin, yapılacak olağanüstü toplantı, Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.