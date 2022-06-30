Avcı olmak isteyenlere önemli duyuru!

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30/06/2022

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Avcı olmak isteyenlere önemli duyuru!

Yeni avcı olacak kişilere yönelik Avcı Eğitim Komisyonu tarafından, 23 Temmuz tarihinde eğitim verilecek. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre.  Eğitim sonrası 24 Temmuz’da  yapılacak sınavda başarı gösteren ve 21 yaşını doldurmuş kişilere "Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi", 18-21 yaş arasındaki kişilere ise "Öğrenci Avcı Belgesi" verilecek. 

Merkezi Av Komisyonu,  öğrenci avcı adayı ve avcı adayı kişilerin dilekçeleri ile birlikte; 

 Kimlik kartı fotokopisi 

Av ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor (Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya Uygundur ibaresi yer alacak) 

İki adet vesikalık fotoğraf

 Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile; 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan eğitimi ve sınava başvuru için 19 Temmuz 2022 Salı, gününe kadar kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu binası, çalışma saatleri: 08.30-16.30 hafta içi) müracaat etmeleri gerekiyor. 

 Öğrenci avcı adayının  18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış, avcı adayının ise, 21 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

30/06/2022 10:53
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TAGS: Avcı, av, eğitim
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