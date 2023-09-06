Avcı: Trafik karmaşasına trafik yasa karmaşası da eklendi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Belediyeler Değişiklik Yasası’nda trafikle ilgili son yapılan değişikliklerin “trafikteki yetki karmaşasına” yol açacağını savundu.

Yazılı açıklama yapan Avcı, Belediyeler Değişiklik Yasası’nda yapılan değişiklikle belediye zabıtaları tarafından kesilecek park cezalarının parasal değerinin asgari ücretin yüzde 5’inden yüzde 2.5’ine düşürüldüğünü belirtti.

Davasız Halledilebilecek Trafik Suçları ve Sürücülere Uygulanacak Sabit Para Cezası ve Ceza Puanı Yasası’nda ise aynı suç için polis tarafından kesilecek parasal değerin halen asgari ücretin yüzde 5’i olarak yer aldığını kaydeden Avcı, “Bu durumda aynı yasak yerde duran araca belediye zabıtası ceza keserse ödenecek miktar 450.75 TL, polis keserse ödenecek miktar 901.5 TL olacaktır” dedi.

Avcı, bu uygulamanın "trafikteki yetki karmaşasının bir örneği" olacağını, "hukuk ve mantık kuralları dışında olduğunu" kaydetti.

Bu tür sorunlar olmaması amacı ile yıllar önce Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası yapıldığını ve Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu oluşturulduğunu hatırlatan Avcı, yasaya göre ayda bir toplanması gereken bu komisyonun son yıllarda toplantıya çağrılmadığını belirtti.