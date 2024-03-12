Avcı ve Hasgüler yeniden mahkemede

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12/03/2024

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Avcı ve Hasgüler yeniden mahkemede

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde mali soruşturma ile alakalı olarak gözaltına alınan YÖDAK başkanı Turgay Avcı ve eski başkan yardımcısı Mehmet Hasgüler bugün yeniden mahkemeye getirildi. 

Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler, KSTU’ya tıp fakültesi açılmasına izin verilmesini sağlamaları karşılığında para aldıklarına ilişkin 7 Mart tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmışlardı.

Polis, üniversite tarafından  Turgay Avcı’ya iki defada toplam 10 bin dolar, Mehmet Hasgüler’e de 4 bin dolar para verildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. 

Avcı ve Hasgüler bugün yeniden mahkemeye çıkartılacak

 

 

12/03/2024 11:04
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