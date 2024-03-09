Avcı ve Hasgüler'e Üç Günlük Tutukluluk Kararı

Üniversite Soruşturması kapsamında YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve eski YÖDAK Üyesi ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler tutuklandı YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'nın hastanede olması nedeniyle mahkemeye çıkarılmazken, Hasgüler ise bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede polis, Turgay Avcı'nın 10 bin dolar, Mehmet Hasgüler'in ise 4 bin dolar aldığını iddia etti. Polis, mahkemede, zanlıların tıp fakültesinin açılması için etki sağladıklarını ve tıp fakültesi açılmadan önce üniversitenin kasasından çıkan para ve ödeme fişine dair iddiaları dile getirdi. Ayrıca, polis, parayı teslim alan ve teslim eden kişilerin de ifade verdiklerini belirtti. Mahkeme, Avcı ve Hasgüler hakkında üç günlük tutukluluk kararı verdi.

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