YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Genç Tv’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Son gelişmeleri değerlendiren Avcı, kamuoyunda YÖDAK’la ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını söyledi. YÖDAK’ın görev ve yetkilerini anlatan Avcı, “YÖDAK’ın üniversite açma-kapama yetkisi yok. İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 Yılı’ndan itibaren de Meclis Genel Kurulu açma yetkisi almıştır. Ancak o tarihten itibaren de hiçbir üniversiteye önizin verilmemiştir” dedi.

YÖDAK’ın akademik kriterle uygun eğitimcileri, laboratuvarları, bölümleri ve akademik altyapıyı denetlediklerini anlattı. Kendisi ile ilgili diploma tartışmalarına da açıklık getiren Avcı, mezuniyeti ile ilgili belgeleri yayında paylaştı.

Avcı, “ Selen Hanımı, Gökçekuş’tan sonra beni göndermek için yine aynı dörtlü harekete geçti. Diploma süreci mahkemede. Diplomanın aslı da mahkemede. Benim diplomam ile ilgili en küçük sahtelik çıkarsa istifa edeceğim. Peki ben haklı çıkarsam, bu arkadaşlar tüm görevlerinden istifa edecekler mi? Hepsini göreceğiz” dedi