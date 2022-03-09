Avcı: YÖDAK’ın yetkileri konusunda hukuk görüşü alınacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun ‘Para karşılığında makalelerin bilimsel dergilerde yayınlanması için müşteri bulduğu’ iddiasıyla başlayan ardından suçlandığı gerekçesiyle ortaya atılan iddiaların Hüseyin Uzunboylu tarafından yargıya taşınmasıyla ilgili YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı Haber Kıbrıs’a konuştu.

Avcı: Hukuk görüşüne göre hareket edilecek

Ortaya atılan iddiaların ardından Hüseyin Uzunboylu hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağıyla ilgili konulara açıklık getiren Avcı, “Göreve geldiğim günden beridir yasa ve tüzüklere göre hareket ediyorum. Ortaya atılan iddialar sonrasında adı geçen Hüseyin Uzunboylu konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme celpi YÖDAK’a ulaştı. YÖDAK’ın yetkileri konusunda hukuk görüşü alınacak. Hukuk görüşüne göre hareket edilecek” dedi.

Elcil: Bizi dava ederek, gerçekleri gizlemeye çalışıyor

Öte yandan Hüseyin Uzunboylu tarafından dava edilen KTÖS ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Haber Kıbrıs’a konuştu.

Şener Elcil, sendika ve şahsı hakkında dava açıldığını basından öğrendiklerini ancak henüz ellerine dava dosyasının gelmediğini bu nedenle davanın içeriğini tam olarak göremediklerini söyledi.

Hüseyin Uzunboylu’nun doğruları söylemediğini iddia eden Elcil, “Hüseyin Bey, ‘konu mahkemeye taşındı bu nedenle konuşamam’ diyerek KTÖS tarafından yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçıyor. Bizi dava ettiği için teşekkür ederim mahkemede elimizdeki belgeleri sunma imkanı verdiği için mutlu oldum. Biz de kendisini dava ettik. Umarım kendisi de mutlu olur. Ortaya attığımız iddialar ve yönelttiğimiz sorularla ilgili elimizde belgeler var. Bize zem ve kadih davası açıldı. Bunun bizim ortaya attığımız iddilarla alakası yoktur ve davanın seyrini değiştirmez. YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatmalı” dedi.

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09/03/2022 15:16