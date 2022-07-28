Avcıbaşı: Özgürlüklerimizin bu şekilde kısıtlanmaya çalışılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı, eski Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü, gazeteci Aysu Basri Akter’in ailesiyle birlikte tatil yapmaya gittiği Antalya’da ülkeye alınmayarak 19 saat nezarethanede tutulmasını eleştirdi.

Avcıbaşı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin aydınlarının, sürekli değişen farklı kodlarla seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, yapılanların sebebinin, baskı ve korku imparatorluğu yaratmaya çalışarak, hem basın hem ifade özgürlüğüne ket vurmak olduğunu ileri sürdü.

“Özgürlüklerimizin bu şekilde kısıtlanmaya çalışılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz” diyen Avcıbaşı, Aysu Basri Akter’in yalnız olmadığını vurguladı.

Devlet yetkililerini bu durum karşısında sessiz kalmakla suçlayan Avcıbaşı, “Fikirlerimizi özgürce söylemekten korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız” dedi.

Avcıbaşı, bu 19 saatlik sürede binlerce Euro ödenerek kurulan yurt dışı bürolarından olan Antalya Başkonsolosluğu'nun nasıl bir girişim yaptığını sorguladı.

Avcıbaşı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da eleştirdi ve bu konuda herhangi bir girişim yapıp yapmadığını sordu.

Avcıbaşı açıklamasında, "Ayrıca toplumun tüm kesimleri gittikçe genişleyen ‘yasaklılar listesi’ ve baskıcı tutum ile ilgili ses yükseltirken hükümetin de bu durumdan sorumlu olduğunu hatırlatırız. Kıbrıslı Türk toplumu benzer yasak ve baskıları 1963-68 yılları arasında sıkıştığı enklavlarda yaşamıştır. Bu uygulamalarla Kıbrıslı Türkler yeniden gettolara hapsedilmek, adanın kuzeyi ise yeni bir enklav haline mi getirilmek istenmektedir?” ifadelerine de yer verdi.

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28/07/2022 11:37