Avcılar 4 Gün Av Yapabilecek

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17/08/2023

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Avcılar 4 Gün Av Yapabilecek

2’nci İnce Av Sezonu’nda avcılar, 3, 10, 17 ve 24 Eylül olmak üzere dört gün ince ava açık bölgelerde avlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” uyarınca, 2’nci İnce Av Sezonu’nda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi.

4 pazar günü yapılabilecek 2’nci İnce Av’da av haritasındaki 23, 24, 28, 29, 34, 35, 42, 43 ve 56 numaralı bölgeler ava kapalı olacak.

2'nci İnce Av'da avcılar fassa, üveyik, karga, yaban güvercini ve saksağan avlanabiliyor.

 

17/08/2023 18:15
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TAGS: Avcılar 4 Gün Av Yapabilecek
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