Avcılar keklik sülün salımında ters düştü

Avcılık Federasyonu’nun 3 Aralık tarihinde doğaya serbest bıraktığı keklik ve sülünler sorun oldu.

Avcıların bazılarının salım yapılan bölgeyi beğenmediği ve federasyon yönetimini eleştirdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Avcılık Federasyonu yeni bir videolu açıklama yapmak durumunda kaldı.

KKTC Avcılık Federasyonu’nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“03.12.2023 tarihinde avcilarimizin avlanmasi icin Keklik ve Sülün salımı yapılmıştır. Camiamız için elimizden gelenin her zaman şartları da göz önünde bulundurarak en iyisini yapmanın çabası içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Gönüllülük esasına bağlı olarak ,siz değerli camiamızın seçmiş olduğu Kulüp ve Dernek başkanlarımız aracılığı ile bizleri Federasyon yönetimine uygun gören Kulüplerimiz ve Derneklerimizin çoğunluğunun seçimi ile camiamız için çalışmaya uygun görüldük. Bizler gönüllü olarak çıktığımız bu yolda , hiçbir siyasi parti veya bir kitlenin tarafında olmadan hareket eden bir yapı içerisinde olduğumuzu tekrardan belirtmek isteriz. Federasyon Başkan ve yönetimi olarak, yıllardır uygulanan sistem ve program çerçevesinde keklik - sülün dağıtımı yapılırken kendi bünyemize bağlı bulunan araçlarımız ve av koruyucularımız ile gönüllü olarak bu görevde bulunan başkan ve yönetim olarak hiçbir maddi çıkar sağlamadan, salım sırasında kendi özel araçlarımızı da sizlere hizmet verebilmek için kullanarak gece geç saatlere kadar belirtilen bölgelere dağıtım yapmak için çalıştık. Farklılıklarımızdan farkındalık yaratmak bizlerin her zaman önceliği olmaya devam edecektir.”