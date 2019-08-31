Avcılar yasak bölgelerde avlanmaktan vazgeçti

Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu, bugün yaptıkları açıklamada hükümetin ava açmadığı ve yasak olan bölgelerde avlanmaktan vazgeçtiklerini ve söz konusu eylemlerini ertelediklerini belirttiler.

Açıklamada “Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu olarak bugünkü toplantıda, Yürütme Kurulu olarak Hükümetten açılacağı sözü verilen ancak tutulmayan av bölgelerinde Sivil İtaatsizlik Eylemi yapma kararımızı erteliyor ve bundan sonraki süreci belirlemek üzere tüm kulüplerin katılımı ile 2 Eylül Pazartesi akşamı Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapma kararı aldık” ifadelerine yer verildi.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle:

DAVET ETMEMEMİZE KARŞIN SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİMİZE AVCILARDAN YOĞUN DESTEK ALDIK

Değerli Avcı Camiası ve Kamuoyuna,

Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu olarak Hükümetten açılacağı sözü verilen ancak tutulmayan av bölgelerinde Sivil İtaatsizlik Eylemi yapma kararımıza, herhangi bir davette bulunmamamıza karşın avcılardan büyük destek geldi. Avcılarımızın her şeyi göze alarak davet edilmeksizin Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu'nun sivil itaatsizlik eylemine sahip çıkarak destek belirtmesi ve yanımızda olacakları mesajı vermesi, gönüllü olarak yaptığımız bu görevde bizlerin motivasyonunu ve çalışma isteğini 10 kat artırdı.

Avcı camiasından alınan bu güçle Avcılık Federasyonu'nun misyonu olan sürdürülebilir avcılık için ve avcının haklarını korumak adına Yürütme Kurulu olarak gözümüzü kırpmadan hareket edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu olarak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda, söz konusu eylemimize gelen yoğun destekle oluşabilecek aşırı avcı kalabalığından olumsuz ve istenmeyen sonuçlar doğabileceği kanaatine vardık. Bunun yanında aldığımız bazı istihbaratlar sonucunda, söz konusu eylemimizi bazı çevrelerin provoke edeceği ve amaçlananın dışında olaylar yaşanacağını öğrendik.

Tüm bu gelişmeler ışığında Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu olarak bugünkü toplantıda, Yürütme Kurulu olarak Hükümetten açılacağı sözü verilen ancak tutulmayan av bölgelerinde Sivil İtaatsizlik Eylemi yapma kararımızı erteliyor ve bundan sonraki süreci belirlemek üzere tüm kulüplerin katılımı ile 2 Eylül Pazartesi akşamı Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapma kararı aldık. Şu konuya da değinmeden geçmek istemiyoruz, avcı camiasının gerek 27 Ağustos Salı günkü eylemimizde gerekse son yaptığımız eylem duyurusunda "AVINA SAHİP ÇIKTIĞINI" görmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Avcı camiasına, Avcılık Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan "2. İnce Av 2019 Av Haritası"na göre av yapmalarını önemle rica eder, kazasız belasız bir av mevsimi dileriz...

Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu