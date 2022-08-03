Avcılar'da köpeğe işkence: Defalarca yumruk atıp yere fırlattı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında sokak ortasında yürümeyen köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişiyi görenler tepki gösterdi.

Çevredekilerin tepkisine aldırmayan kişi, köpeği evinin bahçesine soktu.

İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen adrese giderek A.H.Ç. isimli kişi hakkında işlem yaparken kötü davrandığı köpeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Köpeğine işkence uygulayan adamın daha önce de aynı gerekçeyle defalarca şikayet edildiği, poliste kaydı olduğu öğrenildi.

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03/08/2022 12:24