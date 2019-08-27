Avcılardan ''RHA'' savunması

Başbakanlık önündeki eyleme geldikleri "RHA" plakalı araç tepkilerin odağına yerleşen Avcılık Federasyonu, aracın avcıların paralarıyla alındığını ve kaçak avcılıkla mücadelede kullanıldığı için resmi plaka taşıdığını bildirdi.

Avcılık Federasyonu, federasyonun önderliğinde bugün yapılan eylemde kullanılan RHA plakalı araca ilişkin tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu aracın, avcıların ödediği paralarla alındığını ve tamamen federasyonun hizmetinde olduğu kaydedildi.

“RHA olmasının nedeni kaçak avcılıkla mücadelede kullanılması”

Federasyondan yapılan açıklamada, aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım onarım giderlerinin de yine avcıların ödediği paralarla karşılandığı kaydedilerek, “Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır” denildi.