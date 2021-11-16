Avcıların tuzağa düşürdüğü yavru filin hortumu kesildi

Endonezya'da kaçak avcılar tarafından kapana kısılan ve sürüsü tarafından geride bırakılan yavru bir filin hortumu kesilmek zorunda kaldı.

Endonezya'nın Sumatra adasındaki fil, nesli tükenmekte olan türleri avlayan kaçak avcılar tarafından kurulan bir tuzağa yakalandı.

Adada yaşayan 700 vahşi Sumatra fillerinden biri olan yavru filin 1 yaşında olduğu açıklandı.

Koruma ajansı çalışanları, Aceh Jaya bölgesindeki bir köy olan Alue Meuraksa'da gövdesine gömülü bir tuzakla buldukları fili tedavi altına aldı.

Vahşi yaşam yetkilileri yavru filin hayatını kurtarmak için, Endonezya'nın Aceh Besar kentindeki Fil Eğitim Merkezinde hortumunun yarısını kesmek zorunda kaldı.

Çevreciler, köylülerin ekonomik nedenlerle Sumatra'da kaçak avlanmanın arttığını söylüyor.

Temmuz ayında meydana gelen bir başka olayda, Doğu Aceh'deki bir palmiye plantasyonunda başı olmayan bir fil bulundu.

Fildişi satın almakla suçlanan bir kaçak avcı ve dört kişi tutuklandı.

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16/11/2021 09:47