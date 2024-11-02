Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook'tan Av Sezonu Mesajı

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, yarın başlayacak olan büyük av sezonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sezonun tüm avcılar için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Cook, “Değerli avcılık camiamıza yasalar ve tüzükler çerçevesinde kazasız, belasız ve bol avlı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında avcılığın bir tutku olduğunu vurgulayan Cook, “Avımızı gelecek nesillere bırakabilmek için herkesin hırsına yenik düşmeden ve yarış içinde olmadan limitler dahilinde avcılık yapmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.