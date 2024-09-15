Avcılık Federasyonu Eski Yöneticisi Özçığ, Yaz Avı’na karşı çıktı

Avcılık Federasyonu Eski Yürütme Kurulu Üyesi ve Eski Av Üretim Sorumlusu Özdemir Özçığ, bu mevsimde av yapmanın yanlış olduğu görüşünü belirtti. Çok yoğun şekilde avlanılan fassa kuşunun halen üremede olduğuna dikkat çeken Özçığ, buna kanıt olarak da evinin yakınındaki çam ağacında bulduğu dolu fassa yuvasını örnek gösterdi. Yaz Avı ve Fassa Avı diye bilinen İkinci İnce Av başlayalı beri tavşan, keklik ve turaç sayısında ciddi azalma olduğu da söyleyen Özçığ, “Büyük avda av bulmak istiyorsak, yaz avı derhal durdurulmalı ve zamanı değiştirilmelidir” şeklinde görüş savundu. Özçığ, Büyük Av’ın ekimin üçüncü haftası başlatılıp aralık ayının üçüncü haftasında kapatılmasını ve hemen ardından ocak ayının ilk haftasına kadar haftada iki gün fassa avı verilmesini önerdi. “O zamana kadar üreme biter ve fassalar da toparlar. Ayrıca, dağılır. Üstelik daha fazla av günü” dedi.

Avcılık camiasında bilinen bir isim olan Özçığ, elli beş yıldır ruhsatlı avcı olduğuna dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “Bu sıcakta, yuvada yavrusu veya yumurtası olan bir kuşun avı olmaz. Tavşan, keklik ve turaç sayısı, İkinci İnce Av başladıktan sonra hızla azaldı. Bu av, gösteriş için yarışa dönüştü. Günler öncesinden arazide yer tutmalar, yaşanan tartışmalar ve yanlış hareketler, avcılık kültürümüzü iyice yıprattı. Ayrıca, avcıların en az yarısı, belirttiğim nedenlerden dolayı yaz avına karşıdır. Bütün bunlar, Fassa Avı zamanının değiştirilmesi için yeterli ve geçerli nedenlerdir.”

Özdemir Özçığ, konuya sadece av açısından bakmanın yetersiz olduğunu da ifade ederek, fassanın etkili bir tohum yayıcısı olduğuna dikkat çekti. Doğadaki popülasyonunun belli bir düzeyde tutulmasının önemini vurguladı. Özçığ, “Kendimi bildim bileli avcıyım. Bunca yıllık tecrübelerim, gözlemlerim, bilgilerim, yaşadıklarım ve gördüklerim vardır. Bu zamanda fassa avı yapmayı tekrar düşünmek gerekir. Eğer sürdürülebilir av ve sürdürülebilir doğa istiyorsak” dedi.

Emekli öğretmen olan Özdemir Özçığ, Türkiye’de bu zamanda, üreme mevsimi olduğu için fassa avlanılmadığına da işaret etti. Özçığ, “Rumlar avlıyor ancak onlar avcılıkta örnek alınacak durumda değildir” dedi. Avcılık Federasyonu’nda 12 yıl görev yaptığına işaret eden Özçığ, nesli tehlikede olan Üveyik kuşunun ise, popülasyonu ava yeterli düzeye gelinceye kadar listeden çıkarılıp korumaya alınması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti: “Eski avlarda 40-50 üveyik vurursak, ancak da iki tane fassa vurabilirdik. Fassa az, Üveyik çoktu. Bahar avının yasaklanması sonrası fassa sayısı eskiyle kıyaslanmayacak oranda arttı. Ancak göçmen bir kuş olan üveyiğin sayısı dramatik şekilde düştü. Bunun nedeni özellikle Arap ülkelerinde yapılan soykırım şeklindeki av, etkili tarım, yaşam alanı kaybı ve alışılmadık hava olaylarıdır. İkinci İnce Av’da neredeyse Üveyik vurulmuyor. Bu kuş uluslararası işbirliğiyle korunur ve sayısı artarsa, avını yine yaparız. Azalması bizim yaptığımız avcılıktan dolayı değildir. Çünkü koruma altında olduğu yıllarda sayıları kayda değer oranda artmamıştı. Ama bu aşamada, kalanlarını korumamız gerekir. Ancak korursak bulabiliriz.“