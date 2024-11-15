Avcılık Federasyonu’ndan uyarı…

KKTC Avcılık Federasyonu, 55 No’lu Av Bölgesi sınırları içinde yer alan, CMC Madenciliğe ait ve etrafı tellerle çevrili arazide avcılık faaliyetinin kesinlikle yasak olduğunu duyurdu.

Bölgeye avlanmaya gidecek olan avcıların bu yasağı dikkate alması önemle rica edildi.

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Doğal yaşamı koruma ve düzenli avlanma kurallarına uyulmasını sağlama misyonuyla tüm avcılarımızdan destek bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi.