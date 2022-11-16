Avcıoğlu: AKSA’dan yola çıkan Kara Tankerleri an itibariyle Tekneciğe ulaştı!

AKSA’dan yola çıkan Kara Tankerlerinin an itibariyle Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaştığını dile getiren, KIB-TEK eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Başbakan Ünal Üstel’e bir takım sorular yönelterek, “Madem Teknecik’te yakıt bitmişti, TPIC’den ‘beleşe’ yakıt getirmek varken neden kara tankerleriyle yakıt sevkiyatı yapıyorsunuz?” diye sordu.

KIB-TEK eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Başbakan’a soruyoruz;

Madem Teknecik’te yakıt bitmemişti, TPIC’den BELEŞE yakıt getirmek dururken neden “55$/mton + 5,000₺/tanker” FİYAT ile Yakıt Sevkiyatı yapıyorsunuz?

Madem Teknecik’te yakıt bitmedi, neden Depoların dibindeki dip çamuru yakıt olarak kullanılıyor?

Aşağıda olayın kronolojik gelişimini gördüğünüzde çevrilen tiyatroyu sizde çözeceksiniz!

- 25 Ekim 2022’de General Skobelev isimli Gemi Rusya’nın Novorossiysk Limanından yükünü alarak Türkiye’ye doğru yola çıktı ve Marmara Ereğlisine ulaştı, 3 haftadır ise orada ve hiçbir göreve çıkmadı,

- 30 Ekim 2022’de Bayraklı isimli Gemi ile İçkale’den alınan yakıt Teknecik Elektrik Santraline ulaştı,

- 03 Kasım 2022’de Rekabet Kurulunun Kararı ile eş zamanlı olarak TPIC’den İhalesiz, Adrese Teslim Doğrudan Alım ile Yakıt alınması kararı çıktı,

- 14 Kasım 2022’de AKSA’dan Yakıt Alımı için Bakanlar Kurulu Kararı çıktı,

- 16 Kasım 2022’de General Skobelev Teknecik Elektrik Santraline doğru yola çıkmaya hazırlanıyor, Pazar günü ise Teknecik Elektrik Santraline ulaşması bekleniyor.

Peki bu General Skobelev de nereden çıktı?

General Skobelev, Eski adı AGSU, geçmişte Kıbtek’e yakıt taşımada kullanılan 13,000mton’luk AGVANİS isimli Geminin 2008 yılında üretilen ikizi!

Soruyoruz:

İçkale’den doğrudan alımların devamı beklenirken hükümetin rota değişikliği ile TPIC’e yönetmesini üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen yükünü alıp Marmara Ereğlisine gelen ve şans eseri (!) fiziksel özellikleri de Teknecik Limanına uyan General Skobelev tam 3 haftadır orada neyi bekliyordu?

Bundan birkaç ay önce Sunat Atun yakıt işini TPIC’e vermeye çalıştığında elinde %1 Kükürtlü Yakıt olmadığı gibi, Teknecik Limanına uygun gemisi de yoktu ve sözde bu sebepten yakıt taşımacılığı İçkale’ye verilmişti. Şimdi sözde TPIC’den alınacağı iddia edilen yakıt arka planda İçkale tarafından mı getiriliyor?

Yakıtın savaş sebebiyle ambargo altındaki Rusya’dan Borsa Fiyatının çok altına alındığı ama bize Borsa Fiyatından satılacağı iddia ediliyor, navlunun kredi borcu olmasının altında yatan sebep bu fiyat farkı mı?

Rus Limanından alınan bu Yakıtın Kıbtek’in Teknik Şartnamesine uymadığı, diğer bir deyişle Off-Spec olduğu iddia ediliyor, Yakıtın yükleme Limanındaki analiz sonuçları nedir?

Ekim ayı sonunda yaşanan yakıt ihalesi iptalleri bir tiyatronun parçası mıydı?

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16/11/2022 22:35