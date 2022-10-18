Avcıoğlu: Arıklı 30 dakika kala ihaleyi iptal etti

Halkın Partisi MYO Üyesi Yusuf Avcıoğlu “Kıb-Tek’te siyasilerin ve yöneticilerin de içinde olduğu bir rant paylaşımı ve bunun yanında kurumu itibarsızlaştırarak özelleştirme çabası var. Güney Kıbrıs’tan elektrik alınırken de kurum zarar uğratıldı, göstermelik ihlaleler ile kamuoyunu yanıltıyorlar. Bir an önce yargılanmaları gerekir” ifadelerini kullandı. Halkın Partisi MYO Üyesi, Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu Siyasetin Satır Arası programına konuk oldu.



Yusuf Avcıoğlu, programda Kıb-Tek ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken “Kurum halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışılarak özelleştirilmesinin önü açılmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.



“ARIKLI 30 DAKİKA KALA İHALEYİ İPTAL ETTİ”



Avcıoğlu, bu durumun Erhan Arıklı’nın bakan olduğu dönemde başladığını belirtirken kurumun iyi yönetilmediğini söyledi. Yusuf Avcıoğlu kurumun 220 milyon TL gibi ciddi bir zarara uğratıldığını belirttiği konuşmasında “Son 2 yıllık periyotta sistem kasti olarak çökertildi. Kurum yıpratıldı. Biz ilk başladığı dönemde görevdeydik. O zaman uluslararası çıkılan yakıt ihalesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı ulusal olarak yapılmak zorunda kalındı. Bu sürede hiçbir değişiklik ya da iptal yapmadı. İhale tekliflerinin açılmasına çok az bir süre kala ihaleyi iptal etme kararı aldı. Bunun maksatlı olduğunu düşünüyorum. Bu ilk ihale iptali oldu ama sonuncusu olmadı. 6 kere daha ihale iptal edildi. 10 ay sonra ihale sonuçlandırıldı ama kurumun ihtiyacı kadar alım yapılmadı. Bu da maksatlıydı. Mayıs 2022’de alınan yakıtın biteceğini söylememize ve uyarmamıza rağmen bu tarihe kadar hiç bir harekette bulunmadılar. Bu tarihe gelindiğinde bakan Sunat Atun’du. “Ben bu işi Türkiye ile yapacağım, ihalesiz alacağım” dedi. Ama gidip yine yerel bir firmadan daha fahiş fiyata ve kötü yakıt alındı. Daha sonra yurt dışından bir firmadan alındı bunda da normal fiyattan alındı ama nakliye ücreti daha fazla ödendi. Yani doğrudan yapılan bütün alımlarda devlet ve kurum zarara uğratıldı” dedi.





“GÜNEY’DEN YAKIT ALINIRKEN DE KURUM ZARARI UĞRATILDI”



Güney Kıbrıs’tan yapılan elektrik alımını da eleştiren Avcıoğlu, bu alımın kurumun hükümet eliyle dört katı zarara uğratıldığını belirterek “Güney Kıbrıs’la yapılan anlaşmada 2 buçuk milyon dolara üretilecek elektriği 8.8 milyon dolara yani 4 katına satın aldık. 4 aylık periyotta 220 milyon TL gibi bir rakamla elektrik kurumunun zarara uğratıldığını görüyoruz. Bu hükümet eliyle yapılıyor. Zamanında alım yapılmaması, bakımların yapılmaması, kötü yönetim, tarife düzenlemesinin yapılmaması bunlara sebep oldu” dedi. Hala göstermelik ihalelerle günün kurtarılmaya çalışıldığını belirten Avcıoğlu “Bu bi rant paylaşımıdır. Hala değişen birşey yok. Ağustos 2022’ye geldiğimizde 34 dolar keşif bedeli bir ay sonra 61.25 dolara çıkarıldı. Dolayısıyla 2 kat artmış oldu. Ne yaşandı da bu oldu? Herhangi bir geçerli gerekçeleri yok. Rusya- Ukrayna savaşına atıfta bulunuldu ama bu savaş Ağustos’ta başlamadı çok daha önce başladı. Buna itiraz edilince de bir anda 52 dolara düştü. Neden çıktı neden düştü bunlara yönelik makul bir açıklama gelmedi” dedi.



“ARKA PLANDA YAPMAK İSTEDİKLERİNİ YAPIYORLAR”



İhalelerde yanlı davranıldığını söyleyen Yusuf Avcıoğlu “Çok uygun fiyat veren firmalar oldu ama hükümet kendisine yakın olanlara ihaleyi vermeyi tercih etti. Başka firmalardan da teklif alınıyor ama bunu suyu bulandırmak için bilinçli yapıyorlar ki arka planda kendi adamlarına veriyorlar ihaleyi” dedi.



“NE YAKIT BULUNURSA O GELİYOR”

İhale sorunun süreceğini ve kurumun zarara uğratılmaya devam edeceğini belirten Avcıoğlu “Doğrudan alıma döndüğünüzde sevkiyat problemi olmadığı için o gün nerede nasıl yakıt bulunduysa o geliyor ve sizin istediğiniz tarihte olmayabiliyor. Artık kış aylarına girdiğimiz için hava muhalefeti de işin içine girecek. Gemiler gelip Teknecik’e yanaşamayacak ve yakıt sevkiyatı gerçekleşemeyecek. Oradan da bir aksaklık yaşanması söz konusu olacak. Günün sonunda dönüp Güney’den alma yoluna gidecekler. Bu da ayrı bir zarara yol açacak” dedi.



“YARGI AŞAMASI GECİKTİKÇE ÖNÜNÜ ALAMAYIZ”



Sorumluların bulunup ceza alması gerektiğini söyleyen Yusuf Avcıoğlu “Ben kurumda 3 yıl kadar görev yaptım. O dönemde yönetim kurulu olarak denetleme talebinde bulunduk ve yapıldı. Yapılan denetlemelerde bizim de şüphelendiğimiz şekilde aksaklıklar tespit edildi ve raporlara girdi. Bunları polise ve savcılığa gönderdik. Bunlardan yalnızca bir tanesi sonuçlandı ve eski Genel Müdür cezaevine gönderildi. İşin içerisinde siyasiler de var, yönetim kurulu üyeleri ve bazı personeller de var. Bizim dönemimizde 6 şikayet yapıldı, daha sonra yaptığımız şikayetler de var. yaklaşık 15 şikayet. Bunların bir kısmı sonuçlandırıldı, yayınlandı. Biz bunlarla ilgili de şikayetçi olup gönderdik ama baktığımızda sadece bir tanesinin sonuçlandırıldığını gördük. Herhalde birkaç yıl sonra bunlarla ilgili sonuç alındığını görebileceğiz. Yargı aşaması geciktikçe bunun önünü alamayız, kurum daha çok zarara uğramaya devam edecek” dedi.

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18/10/2022 13:49