Avcıoğlu: Çamur atarak, bel altı saldırarak beni susturamazsınız!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu arasında devam eden “Kıb-Tek” polemiği yeniden mahkemeye taşınıyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erhan Arıklı’nın katıldığı bir TV programında kendisine hakaret ettiği gerekçesi işe yargı yoluna başvuracağını söyledi.

Avcıoğlu, 29 Haziran’da yine Arıklı’yı kendisine hakaret ve iftira attığı gerekçesi ile mahkemeye vermişti.

Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

Kendisine yönelttiğimiz eleştiri ve sorulara tek bir rasyonel cevap veremeyen, canlı yayında karşılıklı tartışacak medeni cesareti de olmayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yine öfkesini kontrol edemeyerek bugün katılmış olduğu bir TV programında canlı yayında ismimi de zikrederek hakaret içeren cümleler sarfetmiştir.

Avukatımla görüşerek Erhan Arıklı aleyhinde ikinci bir Zem ve Kadih Davası dosyalaması için gereken talimatı verdim, ilk iş günüyle birlikte dava dosyalanacaktır. Kendisine hayırlı olmasını dilerim.

Daha önce de belirttiğim gibi, çamur atarak, bel altı saldırarak beni susturamazsınız!

Kamuoyunun bilgisine...

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17/09/2021 19:38