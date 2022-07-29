Avcıoğlu: İhaleli alım ile ihalesiz alımlar arasındaki fark birinin cebine mi giriyor?

Halkın Partisi (HP) Enerji Komitesi Başkanı ve eski Elektrik Kurumu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, “Bakanlar Kurulu'nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu (Kıb-Tek) zarara sokan ihalesiz alımlarının sürdüğünü” savundu.

Halkın Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Avcıoğlu, “Dizel jeneratörler ve buhar türbinleri için ihalesiz fuel oil alımı ile 140 milyon TL, Güney’den elektrik alımı ile de 83 milyon TL olmak üzere toplam 223 milyon TL zarara sokulan Kıb-Tek için, şimdi de gaz türbinlerinde kullanılmak üzere ihalesiz motorin alımı için Bakanlar Kurulu kararı üretildi” ifadelerinde bulundu.

“Peki kararın gerekçesi ne?” diyen Avcıoğlu, “Mevcut sözleşmenin çoktan bitmiş olması, devam etmekte olan ihale sürecinin bitişine ise hala zaman olması, diğer bir deyişle zamanında ihaleye çıkılmamış olması! Bugüne kadar muhtelif zamanlarda ihalesiz ve tek bir firmadan yapılan alımların ödenebilmesi için geriye dönük bu karar alınmış. Yetki olmaksızın, Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın, böyle bir ihalesiz alımı neye dayanarak yaptınız? Size bu hakkı kim verdi?” diye sordu.

Avcıoğlu, “ihalesiz motorin alımına” ilişkin Bakanlar Kurulu’na şu soruları yöneltti:

“Stok Yönetimi konusunda bu kadar mı acizsiniz? Zamanında ihaleye çıkamayacak kadar beceriksiz misiniz? İhaleli alım ile ihalesiz alımlar arasındaki fark birinin cebine mi giriyor? İhalesiz alımlarla vatandaşın cebinden alıp özel şirketlerin kasasını doldurmak hoşunuza mı gidiyor? Geriye dönük ihalesiz alımları sözde temize çekmek için, geriye dönük Bakanlar Kurulu kararı almaktan hiç utanmıyor musunuz? Hükümet ortağı olan DP, ihalesiz alımlardan yana duyduğu sözde rahatsızlığı, yeni ihalesiz alımlara Bakanlar Kurulu’nda altına imza atarak, bu ihalesiz alımlara ortak olarak mı gösteriyor?”

Bu habere tepkiniz:



29/07/2022 12:25