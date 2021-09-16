Avcıoğlu: İşte raporlar, getirilen yakıt kirli

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK’e alınan yakıtın geçen ay yapılan analizlerini paylaşarak, birçok değerin limit dışı olduğuna dikkat çekti.

Getirilen yakıtın, kirli ve kalitesiz olduğu ve ülke insanını zehirlediği yönündeki uyarılarının haklı çıktığını belirten Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “yakıt kaliteli” diyerek herkesi kandırdığını ifade etti. Avcıoğlu, Arıklı’ya, “Biraz onurunuz varsa derhal istifa edersiniz…” diye seslendi.

Yusuf Avcıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Getirilen yakıt kirli, kalitesiz, zehirleniyoruz” demiştik… Ne demişti Erhan Arıklı ve ekibi? “Yakıt kaliteli…”

Buyurun akıt analiz sonuçları… Birçok değer limit dışı… Bu halka yalan söylerken hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Vatandaşı zehirlerken hiç mi yüzünüz kızarmıyor mu?

Jeneratörleri bozan bu yakıtı kullanırken hiç mi yüzünüz kızarmıyor mu? Biraz onurunuz varsa derhal istifa edersiniz…”

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16/09/2021 21:01