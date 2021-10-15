Avcıoğlu: Kıb-Tek ihale iptalleri devam ediyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve ekibinin Kıb-Tek'de ihale iptallerine devam etiğini açıkladı.

Avcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Erhan Arıklı ve ekibi Kıb-Tek'de ihale iptallerine devam ediyor!

Bizzat kendilerinin hazırlayarak çıkmış oldukları, 233/2021 no'lu ve "4,355,049 € + KDV (46,668,807 TL +KDV) tutarındaki Dizel Santral Majör Bakım Servis Hizmeti ve Yedek Parça Tedariki" ihalesini de iptal ettiler.

Hatırlanacağı üzere 23.08.20201 tarih ve E.S.(K-I)1144-2021 no'lu Bakanlar Kurulu Kararı ile "4 Ay süre ile Kamu İhale Yasası Kurallarının UYGULANMAMASINA" yönelik Yasa Gücünde Kararname çıkarılmış, bu çerçevede de üretici firmadan, İHALESİZ, ADRESE TESLİM mal ve hizmet alımları yapılmıştı.

Şimdi soruyoruz:

1-) Kararnameye dayandırılarak İhalesiz ve Doğrudan alım ile üretici firmadan aldığınız mal ve hizmetlerin toplam bedeli nedir?

2-) Makina Bakım ve Yedek Parçası İhalesini iptal etme sebebiniz yeni doğrudan alımların önünü açmak mıdır?

3-) Makina Bakım ve Yedek Parçası İhalesini iptal etme sebebiniz, ihalenin adrese teslim, firma işaret eden bir ihale olması mıdır?

4-) İptal edilen ihaleye konu makinaların bakımları nasıl yapılacaktır?

5-) Adrese Teslim derken bunu mu kasdetmiştiniz?

6-) İyi Yönetimden kasdınız bu mudur?

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15/10/2021 15:09