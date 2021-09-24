Avcıoğlu: Sayın Arıklı, sizin yüzünüz hiç kızarmaz mı?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, göreve ilk geldiği günlerde eski yönetimi eleştirdiği ve ihalesini iptal ettiği ‘sayaç alımı’ konusunda, tüm söylediklerini ve yaptıklarını unutarak, aynı keşif bedeli ile ihaleye çıktığını açıkladı.

Erhan Arıklı’nın “rant olduğunu iddia ederek” geçmiş yönetim kurulu tarafından açılan ihaleleri iptal ettiğini ifade eden Yusuf Avcıoğlu, “Şimdi ne oldu da aynı keşif bedeli ile ihaleye çıktınız? ‘Sayaçların değeri 75- 100 TL iken 125 Euro’dan ihaleye çıktılar’ demiştiniz. Bahsettiğiniz ‘75 TL - 100 TL teklif edilen sayaçlar’ nerede?” diye sordu.

Erhan Arıklı ve ekibinin bütün bu ithamlarını yalayıp yutarak ve aynı keşif bedeli ile ihaleye çıktığını belirten Avcıoğlu, “Sizin yüzünüz hiç kızarmaz mı?” diye sordu.

Yusuf Avcıoğlu, yaptığı açıklamada şu görüşleri ortaya koydu:

“KIB-TEK'te dün ‘Üç Faz Sayaçlar’ için ihaleye çıkılmıştı, bugün ise ‘Tek Faz Sayaçlar’ için ihaleye çıkıldı, hem de toplumun aklıyla alay edercesine...

2020 yılında sayaç ihalesine çıkmamızın ardından Erhan Arıklı'nın popülizm rüzgârları esiyor, Sayaçların değeri 75- 100 TL iken bizim 125 Euro'dan ihaleye çıktığımızı iddia ediyor, vurgundan, soygundan, ranttan bahsediyordu... Peki şimdi ne mi oldu?

Erhan Arıklı ve ekibi bütün bu ithamlarını yaladı yuttu ve aynı keşif bedeli ile ihaleye çıktı!

Şimdi Erhan Arıklı'ya soruyoruz;

-Bahsettiğiniz ‘75 TL - 100 TL teklif edilen sayaçlar’ nerede?

-Tek fazda sayaçlarda toplam 4,975,000 TL'lik fark kime hangi gerekçe ile ödenecek?

-Üç fazda sayaçlarda toplam 1,468,000 TL'lik fark kime hangi gerekçe ile ödenecek?

- ‘Yeni Dönem’den kastınız bu muydu?

- ‘Adrese teslim ihale yöntemi ile bir takım firmalara adeta kıyak geçilircesine bu ihaleler yapılıyor’ derken kendi ekibinizle çıkmış olduğunuz ihaleyi mi kastetmiştiniz?

- ‘KIB-TEK’teki vurgunu önleyeceğiz, bunun için iş başına geldik’ derken kendi ekibinizle çıktığınız ihaleyi mi kastetmiştiniz?

- ‘KIB-TEK’te artık vurgun olmayacak. Bunun sözünü burada veriyorum’ derken, hırsız-soyguncu-vurguncu olarak itham ettiklerim ile aynı keşif bedelini koyarak ihaleye çıkacağım’ mı demek istemiştiniz?

-Tarih = 09.10.2020

2020 Yılında, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda görev yaparken, İhale No: 263/2020 Elektronik Sayaç Alımı İhalesine çıkmıştık.

İhalede belirlenen keşif bedelleri şöyle idi;

Üç Faz Sayaçlar: 169.95 €

Tek Faz Sayaçlar: 121.45 €

Tarih = 24.12.2020

Erhan Arıklı, şunları dile getirmişti:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda büyük bir vurgun olduğunu tekrar yineleyen Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, iki tane ihalenin iptalini sağladıklarının altını çizerek ‘Hemen gereğini yaptık… Bir takım firmalara adeta kıyak geçiliyor… Yeni dönemin farkında değiller. Biz bu vurgunu önleyeceğiz. Bağıra bağıra anlatmamıza rağmen hala eski alışkanlıklarına devam edenler adına gerekli soruşturmalar açılıyor. Gerekirse savcılığa başvuracağız’ dedi ve şunları ekledi:

‘En son dün bir olay ile karşılaştık, iki tane ihalenin iptalini sağladık. Bunlardan bir tanesi; elektronik sayaç… 75-100 TL teklif edilen sayaçlar, 125 Euro’ya yani 1.450 TL civarında 10.000 adet alınmak istendi. Bu ihalenin iptali için gereğini yaptık. Bir başka ihalenin iptalini daha istedik. O da LED lamba ihalesi. O da aynı şekilde... Çok ciddi paralar bunlar.

Yine adrese teslim ihale yöntemi ile bir takım firmalara adeta kıyak geçilircesine bu ihaleler yapılıyor. Bu şartnameleri bu ihaleyi yapanlar yeni dönemin farkında değiller. Biz günlerden beridir KIB-TEK’teki vurgunu önleyeceğiz, bunun için iş başına geldik diye bağıra bağıra anlatmamıza rağmen, birileri hala eski alışkanlıklarına devam etmek istiyor. Bunun mümkün olmadığını görecekler. Bu ihaleler yapıldı, birini iptal ettirdik, diğerini durdurduk, gerekli soruşturma açılıyor. Gerekirse Savcılığa başvurarak, bu konuda gerekli takibin yapılmasını da isteyeceğiz. KIB-TEK’te artık vurgun olmayacak. Bunun sözünü burada veriyorum…” Evet Erhan Arıklı bunları demişti.

Tarih = 22.09.2021

2021 Yılında, Erhan Arıklı yönetiminde KIB-TEK İhale No: 294/2021 ile yalnızca ‘Üç Faz Elektronik Sayaç Alımı İhalesi’ne çıktı.

İhalede belirlenen keşif bedelleri şöyle:

Üç Faz Sayaçlar: 169.95 Euro

Tek Faz Sayaçlar: 116.00 Euro

Fark Hesapları aşağıdadır;

-Üç Faz Sayaçlar (1,000 Adet):

169.95 Euro= 1,568TL (24.12.2020 tarihli kur ile)

1,568 TL (Keşif Bedeli) - 100 TL (İddia Ettiğiniz) = 1,468 TL (Fark).

1,468 TL x 1,000 Adet = 1,468,000 TL

-Tek Faz Sayaçlar (5,000 Adet):

116.00€ = 1,070TL (24.12.2020 tarihli kur ile)

1,070 TL (Keşif Bedeli) - 75 TL (İddia Ettiğiniz) = 995 TL (Fark).

995 TL x 5,000 Adet = 4,975,000 TL”

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24/09/2021 13:03