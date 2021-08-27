Avcıoğlu: Yapacağınız bir icraat da halkın faydasına olsun, yeter!

İptal edilen yakıt ihalenin yerine açılan yeni ihalenin şartnamesinde yakıt kalitesinin düşürüldüğüne dikkat çeken Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

Avcıoğlu, “Erhan Arıklı ve ekibi, bu teknik şartname içerisindeki limitlerde bazı değişiklikler yapmıştır. Maalesef yapılan bu değişiklikler, yakıt kalitesini arttırmaya yönelik değil, düşürmeye yöneliktir” ifadelerine yer vererek yapılan değişiklik sonrasında Asfalten oranın yükseldiğine dikkat çekti.

Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

KIBTEK Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi içerisindeki Teknik Şartnamede yakıt içeriği üzerine limitler bulunur.

Bu limitler ile, mümkün olan en kaliteli yakıtın tedariği ile insan sağlığı ve çevre yanında makinalara ve santrale de mümkün olan en az hasarın verilmesi amaçlanır.

Ne var ki Erhan Arıklı ve ekibi, bu Teknik Şartname içerisindeki limitlerde bazı değişiklikler yapmıştır.

MAALESEF YAPILAN BU DEĞİŞİKLİKLER, YAKIT KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DEĞİL, DÜŞÜRMEYE YÖNELİKTİR.

Özellikle yapılan değişiklikler içerisinde mevcut olan “Kül, Al+Si, Vanadyum, Asfalten” gibi maddeler için, limit aşımlarında Teknik Şartname içerisinde CEZA UYGULANMASI söz konusudur.

Yapılan bu değişiklikler ile hem halk sağlığı tehdit edilmekte hem de santrallere zarar verilmesi ihtimali söz konusu olmaktadır.

Kısa bir araştırma yaparak, bu değişikliklerin gerek insan sağlığı gerekse makineler açısından etkilerini, iki ana başlık altında sizlere özetlemeye çalıştım.

1-) Sağlık üzerine olası etkileri:

Özellikle yakıt içerisindeki Kül, Asfalten gibi bileşenlerin oranının artması PM10 diye adlandırılan, Partiküler Madde oluşumunu arttırmaktadır.

Partiküler Madde, insan sağlığına en kötü etkisi olan hava kirleticilerden birisidir. PM10 (aerodinamik çapları 10 µm den daha küçük olan partiküller), akciğere kadar ulaşıp, kanın içindeki karbon dioksitin oksijene dönüşmesini yavaşlatarak nefes darlığına sebep olmaktadır. Partiküllere sürekli maruz kalmak;

Gençlerde ve çocuklarda alt solunum yollarında akut enfeksiyon riskini yükseltmekte ve ilgili ölümcül durumları getirmektedir.

Yetişkinlerde ise Kalp-Damar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Akciğer Kanseri için temel risk faktörü olmaktadır. Yüksek seviyelerde kirliliğin oluştuğu bölgelerde tespit edilen ölüm oranları, nispeten daha temiz bölgelerdeki ölüm oranına göre 15-20% daha yüksektir.

2-) Santral üzerine olası etkileri:

Kül: Yakıt püskürtme sistemine zarar verir, Segman ve silindirlerde fazla aşınmaya neden olur. Egzoz valfi, segman yuvası ve türbin kanatlarında depozit oluşumuna yol açar.

Al+Si: Yakıt pompaları, segman, silindir gömleği ve segman yuvalarında yüksek aşınmaya sebep olur.

Vanadyum: Yüksek sıcaklık korozyonu ve depozit oluşumuna yol açar.

Asfalten: Uçucu olmayan bir bileşiktir, çok yüksek vakum şartlarında bile damıtılamaz.

Hot Filter Test: Düşük çevre sıcaklıklarında akış ve filtreden geçme özelliğini etkiler.

Akma Noktası: Yüksek olması risktir, düşük çevre sıcaklıklarında akış ve filtreden geçme özelliğini etkiler, filtrelerde tıkanma sorununa yol açar.

Parlama Noktası: Depolama güvenliğiyle ilgilidir, doğrudan performansı etkilemez.

Bu değişiklikleri kimin için yaptınız?

Doğrudan alımla aldığınız yakıtın bu değerleri miydi limit üstü olan?

YAPACAĞINIZ BİR İCRAAT DA HALKIN FAYDASINA OLSUN !

YETER !

Bu habere tepkiniz:



27/08/2021 19:48