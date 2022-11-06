Avda 1 kişi yaralandı, 3 kişiye yasal işlem başlatıldı
06/11/2022
Polis, büyük avın başlaması nedeniyle ülke genelinde avcı kontrolleri yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,
Büyük avın ilk günü 1 avcı yaralandı, 3 kişi de ava yasak bölgede avlanırken yakalandı.
Yapılan denetimler kapsamında, baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz avladığı tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem baslatıldı.
Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit Üzümcü (E-39) ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünden yaralanan Üzümcü, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alındı.