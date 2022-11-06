Avda 1 kişi yaralandı, 3 kişiye yasal işlem başlatıldı

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06/11/2022

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Avda 1 kişi yaralandı, 3 kişiye yasal işlem başlatıldı

Polis, büyük avın başlaması nedeniyle ülke genelinde avcı kontrolleri yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,

Büyük avın ilk günü 1 avcı yaralandı, 3 kişi de ava yasak bölgede avlanırken yakalandı.

Yapılan denetimler kapsamında, baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz avladığı  tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem baslatıldı.

Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit Üzümcü (E-39) ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünden yaralanan Üzümcü, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alındı.

06/11/2022 19:16
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TAGS: Avda 1 kişi yaralandı, 3 kişiye yasal işlem başlatıldı
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