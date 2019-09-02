Avda yaralanan Ahmet Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Esentepe’de önceki gün meydana gelen av kazasında karnından yaralanan 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan hala yoğun bakımda, bilinci açık, tedavisi sürüyor.

Erdoğan’ın durumunun ‘stabil’ olduğunu belirten Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, bilincinin açık olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü kaydetti.

Hatırlanacağı üzere; Esentepe’de meydana gelen av kazasında, genç avcı, mezarlığın kuzey batı kısmındaki arazide avlandığı sırada, yokuş aşağıya inerken düşmesi sonucu tasarrufunda bulunan tüfeğin ateş almasıyla karın kısmından yaralanmıştı.

Olayda yaralanan Ahmet Erdoğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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