Avengers filmlerinde de oynayan Jeremy Renner geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda

ABD’li aktör Jeremy Renner, kar temizleme aracıyla geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Kaza nedeniyle göğüs travması geçiren Renner’ın ameliyattan çıktığı fakat durumunun hâlâ kritik olduğu açıklandı.

Nevada’da evinin önündeki karı temizlerken kaza geçiren oyuncu Pazar günü helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

ABD bir haftadan uzun süredir kar fırtınasının etkisi altında.

Sadece geçen hafta sonu sekiz eyalette 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Renner’ın ailesi, yardımları nedeniyle polis, itfaiye ve doktorlara teşekkür etti.

51 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kazaya dair soruşturma da başlatıldı.

İki kere Oscar ödülüne aday gösterilen Renner, Marvel’ın Avengers filmlerinde oynadığı Clint Barton/Hawkeye rolüyle biliniyor.

Renner daha sonra Hawkeye için çekilen TV dizisinde de rol aldı.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2023 12:14