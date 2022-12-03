Aveon Sigorta Rallisi tamamlandı

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda yapıldı. 4 şampiyonluk adayıyla başlayan yarış büyük çekişmeye sahne oldu. 2 Aralık Cuma akşamı Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start alan ralli, cuma akşamı Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinin kuzey kısmında hazırlanan Ayer Argün etabıyla devam etti. Rallinin ikinci gününde ise ekipler Alayköy Aktepe bölgesinde hazırlanan üç etabı ikişer kez geçip finiş gördüler. 15 ekibin start aldığı zorlu ve çekişmeli rallide 12 ekip finişe ulaşmayı başarırken, son etaba kadar şampiyonluk düğümü çözülmedi. Güne şanssız bir zaman kontrol hatasıyla başlayan Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi aldıkları zaman cezasıyla şampiyonluk yarışından koparken, Kıbrıs Online Rally Team’den, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi de geçirdikleri ufak bir kaza sonucu yarıştan çekilmek zorunda kalınca şampiyonluk NEU Drift Racing Team ekibi, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi ile Good Year Racing Team ekibi, Ford Fiesta S2000 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi arasında kaldı. Son etaba kadar bu iki ekip arasındaki çekişme izleyenlere keyif verirken, Bozalanlar-Odun ikilisi 35 dakika 44,7 saniyelik dereceleriyle yarışı kazanmayı başardılar. Kendilerine şampiyonluk için yeterli olan ikincilik puanına ulaşmaya çalışan Mulla-Çağla ikilisi ise istediklerini aldıkları rallide şampiyon olmayı başardılar. Böylece uzun ve zorlu Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda zafer Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisinin oldu. Son yarışların istikrarlı ekibi, Kıbrıs Online Rally Team’den Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışan Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi ise günün üçüncüsü olmayı başarıp podyuma çıkan ekip oldu. İkili ayrıca Sınıf 2’de ikinci olmayı başardı.

Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılan rallide genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N ikincisi olan ekip, Zaim Kömürleri Rally Team’den Önder Zaim-Özden Yılmaz ikilisi olurken, Good Year Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi genel klasman beşincisi ve Sınıf N üçüncüsü olmayı başardı. Canam Maverick UTV aracıyla Sınıf R’de yarışan Mahmut Bozalanlar-Ergün Necipoğluları ikilisi altıncı olurken, Sınıf 1’in birincisi olan Team EVO RT ekibi, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi genel klasman yedincisi oldu. Güne şanssız başlayan Haskasap-Şevketoğlu ikilisi 7 etap birinciliği aldıkları rallide ancak sekizinci olabildiler. Son etapta sorun yaşayan Team Evo RT ekibi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi Sınıf 1 ikincisi olurken, yine Team Evo RT ekibi, Hüseyin Yarkıner-Arkın Şevketoğlu ikilisi sınıf 1 üçüncüsü oldular. Türkiye’den yarışa katılan Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikilisi Sınıf 3 birincisi olurken, Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi Sınıf 3 ikincisi oldular. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nda da Mulla-Çağla ikilisi zafere ulaşırken, Kamiloğlu-Gürün ikilisi ikinci, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olmayı başardı.

Etapların ardından finiş ve ödül töreni Aveon Sigorta önünde yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını Aveon Sigorta Genel Müdürü Murat Selvi, Genel Müdür Yardımcısı Ayşen Hannas, Aveon Sigorta Yetkilileri ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir takdim etti.

İlk gün dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 5 Good Year Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 35:44.7 2 3 NEU Drift Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 36:37.6 3 4 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 37:06.0 4 8 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Özden Yılmaz Mitsubishi Lancer Evo IX N 38:48.1 5 6 Good Year Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 38:49.0 6 10 Good Year Racing Team Mahmut Bozalanlar Ergün Necipoğluları Canam Maverick R 40:36.6 7 11 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 42:36.6 8 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 43:14.8 9 7 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 43:22.7 10 14 Cem Yudulmaz Ali Emre Yılmaz Peugeot 208 R2 3 44:02.8 11 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 GTI 3 47:04.3 12 15 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 49:44.6 13 12 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio Kit Car 3 Bitiremedi 14 9 Good Year Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 Bitiremedi 15 2 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N Bitiremedi

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03/12/2022 19:29