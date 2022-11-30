Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda bu hafta sonu yapılıyor. Şampiyonun da belirleneceği sezon finali 2 Aralık Cuma akşamı, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start alacak. Start seremonisinin ardından cuma akşamı Lefkoşa Sanayi bölgesinin üst kısmında hazırlanan 4,65 kilometrelik Ayer Argün etabı iki kez art arda geçilecek. Lefkoşa Sanayi bölgesinden ve Hamitköy çevre yolu üzerinden izlenebilecek etabın ilk araç için start saatleri 19.15 ve 20.10 olarak açıklandı. Rallinin ikinci günü olan cumartesi günü ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanacak 3 etap yine ikişer kez geçilecek. 09.15 ve 10.20’de başlayacak olan Kanlıköy etabı ile 11.30 ve 12.25’de başlayacak olan Aktepe etabı gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından izlenebilir. 14.20 ve15.00’de başlayacak olan Yılmazköy etabı ise Türkeli kavşağı yakınında olan toprak yoldan izlenebilir. Etapların ardından finiş ve ödül töreni yine Aveon Sigorta önünde yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Şampiyonlar belirlenecek

Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılacak yarışta Barış Kalfaoğlu, Çağkan Bozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışacak. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışta Halil Mulla ile Barış Kalfaoğlu şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye’den Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikilisi ile yine Türkiye’den yarış için ülkemize gelen başarılı co pilot Özden Yılmaz Önder Zaim’in co-pilotluğunu yapacak.

Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 NEU Drift Racing TEam Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 2 2 Good Year Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 3 3 NEU Drift Racing TEam Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 4 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 5 5 Good Year Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 6 6 Good Year Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 7 7 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 8 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 9 9 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 10 10 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio Kit Car 3 11 11 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3 12 12 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Özden Yılmaz Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 14 15 Aveon Sigorta RT İbrahim Yolcu Argün Şerife Argün Mitsubishi Lancer Evo IX N 15 16 Cem Yudulmaz Ali Emre Yılmaz Peugeot 208 R2 3 16 17 Good Year Racing Team Mahmut Bozalanlar Ergün Necipoğluları Canam Maverick R

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30/11/2022 18:10