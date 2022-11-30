Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son yarışı olan “Aveon Sigorta Rallisi” 16 ekibin katılımıyla 2-3 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenleniyor

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30/11/2022

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Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda bu hafta sonu yapılıyor. Şampiyonun da belirleneceği sezon finali 2 Aralık Cuma akşamı, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start alacak. Start seremonisinin ardından cuma akşamı Lefkoşa Sanayi bölgesinin üst kısmında hazırlanan 4,65 kilometrelik Ayer Argün etabı iki kez art arda geçilecek. Lefkoşa Sanayi bölgesinden ve Hamitköy çevre yolu üzerinden izlenebilecek etabın ilk araç için start saatleri 19.15 ve 20.10 olarak açıklandı. Rallinin ikinci günü olan cumartesi günü ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanacak 3 etap yine ikişer kez geçilecek. 09.15 ve 10.20’de başlayacak olan Kanlıköy etabı ile 11.30 ve 12.25’de başlayacak olan Aktepe etabı gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından izlenebilir. 14.20 ve15.00’de başlayacak olan Yılmazköy etabı ise Türkeli kavşağı yakınında olan toprak yoldan izlenebilir. Etapların ardından finiş ve ödül töreni yine Aveon Sigorta önünde yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Şampiyonlar belirlenecek

Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılacak yarışta Barış Kalfaoğlu, Çağkan Bozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışacak. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışta Halil Mulla ile Barış Kalfaoğlu şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye’den Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikilisi ile yine Türkiye’den yarış için ülkemize gelen başarılı co pilot Özden Yılmaz Önder Zaim’in co-pilotluğunu yapacak.

 

Kayıt Listesi:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

NEU Drift Racing TEam

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

2

2

Good Year Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

3

3

NEU Drift Racing TEam

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

4

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

5

5

Good Year Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

6

6

Good Year Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

7

7

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

8

8

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

9

9

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

10

10

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio Kit Car

3

11

11

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206 Gti

3

12

12

Zaim Kömürleri Rally T.

Önder Zaim

Özden Yılmaz

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

13

14

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Arkın Şevketoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

14

15

Aveon Sigorta RT

İbrahim Yolcu Argün

Şerife Argün

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

15

16

 

Cem Yudulmaz

Ali Emre Yılmaz

Peugeot 208 R2

3

16

17

Good Year Racing Team

Mahmut Bozalanlar

Ergün Necipoğluları

Canam Maverick

R

 

 

30/11/2022 18:10
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TAGS: Aveon Sigorta Rallisi’nde şampiyon belirlenecek
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