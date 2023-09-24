Aveon Sigorta Rallisi’ne Yıldız hızlı başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü başladı. 2 günlük rallide ilk gün Avlu Nicosia’dan start alıp Cemsa Seyirci Özel Etabı’nın geçilmesiyle tamamlandı. İlk günün lideri Ford Fiesta R5 ile yarışa katılan Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi oldu.

Cemsa’nın en hızlısı Yıldız-Özerdem ikilisi

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan 2.Aveon Sigorta Rallisi, Lefkoşa’da, 2 günlük programla yapılıyor. Aveon Sigorta’nın yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Deniz Yağızerler Şoför Okulu, Near East Bank, NHG Construction, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Galif Meyhanesi’nin de katkılarıyla organize edilen yarış, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’dan start aldı. Aveon sigorta ve Avlu Nicosia’nın yetkililerinin yanı sıra KKTOK başkanı Tigin Kişmir’in hazır bulunduğu seremonide 17 ekip start aldı. Seremonik startın ardından ekipler ikili çıkış şeklinde yapılan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler. Keyifli ve çekişmeli ikili eşleşmelerle yapılan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı, 3 dakika 27.7 saniyelik dereceleri ile, Stage Cars Rally Team ekibi, Ford Fiesta R5 ile yarışa katılan Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi kazandı. Yeni aracı Skoda Fabia R5 ile yarışa katılan, Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olurken, Kıbrıs Online Rally Team ekibi, Mitsubishi Lancer Evo X R4 ile yarışan Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi üçüncü oldu.

Pazar günü Meriç, Balıkesir ve Dikmen etapları geçilecek

24 Eylül 2023 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Dikmen bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının Çetinkaya’da kurulacağı rallinin ikinci günü, 13 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı’nın 09.38 ve 10.41’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Ardından ekipler bu kez 12.24 ve 13.27’de iki kez art arda 10 kilometrelik Balıkesir Etabı’nı geçecekler ve servis alacaklar. Daha sonra ise 17.00 ve 17.53’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Dikmen Etabı geçilecek ve Avlu Nicosia’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.