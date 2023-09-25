Aveon Sigorta Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 24 Eylül 2023 Pazar günü geçilen 6 etapla tamamlandı. 2 günlük rallide NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi zafere ulaşmayı başardı.

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan 2.Aveon Sigorta Rallisi, Lefkoşa’da, 2 günlük programla yapıldı. Aveon Sigorta’nın yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Deniz Yağızerler Şoför Okulu, Near East Bank, NHG Construction, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Galif Meyhanesi’nin de katkılarıyla organize edilen yarış, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’dan start aldı. Seremonik startın ardından ekipler ikili çıkış şeklinde yapılan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler ve ilk günü tamamladılar. İlk günün lideri Stage Cars Rally Team ekibi, Ford Fiesta R5 ile yarışa katılan Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi oldu.

2.gün büyük çekişme yaşandı, kazanan Haskasap-Mulla ikilisi oldu

İkinci gün Meriç, Balıkesir ve Dikmen bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçildi ve ralli tamamlandı. Hemen hemen tüm ekiplerin çeşitli sorunlar yaşadığı zorlu ama bir o kadar da keyifli rallide zafere ulaşmayı başaran ekip NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. 7 etabın 5’inde en iyi dereceyi elde etmeyi başaran Haskasap-Mulla ikilisi, 43 dakika 11.3 saniyelik dereceleriyle zafere ulaşan ekip oldu. Yeni aracı Skoda Fabia R5 ile yarışan, Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi, 43 dakika 38,1 saniyelik dereceleriyle ikinci olurken, Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışan, Kıbrıs Online Rally Team ekibi, Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi üçüncü oldu. Bu 3 ekip genel klasmanın yanı sıra Sınıf 2 kategorisinin de ilk üçünü oluşturdu.

Sınıflarda da çekişme yaşandı

Performansı merakla beklenen şampiyon pilot Ömer Yıldız, Ford Fiesta R5 ile şanssızlık yaşayarak çok zaman kaybetti. Havalandırma sorunu yaşadığı için aracının içi toz dolan Stage Cars Rally Team ekibi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi sekizinci sıraya kadar düştüğü rallide ancak dördüncü olabildi. Yarışın kahramanı ödülü Yıldız-Özerdem ikilisine verildi. Genel klasman beşincisi olan Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisi Sınıf N birincisi olurken, Sınıf N ikincisi Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıfın üçüncüsü ise Stage Cars Rally Team’den Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf 3’te, Türkiye’den yarışa katılan GMG Racing Team ekibi, Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi birinci oldu. Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi ise ikinci olmayı başardı. Sınıf R’de Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi birincilik kupasını alan ekip oldu. Sınıf 1’de ise Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi birinci, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi ise ikinci oldu.

Şampiyon Melekler Ralli Kupası birincisi Zaim-Hürkol ikilisi

Bu sezon Şampiyon Melekler anısına yapılan kupa, Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nda da çekişme yaşandı. Birinciliği Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisi almayı başarırken ikinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ve üçüncü Tolga-Zalihe Güllü ikilisi oldu.

Ödül Töreni Avlu Nicosia’da yapıldı

5 ekibin finiş göremediği ve 12 ekibin finişe ulaşmayı başardığı zorlu ralli sonunda ödül töreni Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’da yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Aveon Sigorta Genel Müdürü Murat Selvi, Aveon Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Hannas, Aveon Sigorta yetkilileri, Avlu Nicosia adına Yağmur Adademir, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve KKTOK Yönetim Kurulu üyesi Dr.Erol Barçın takdim etti.