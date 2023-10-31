Avladığı hayvanları sosyal medya hesabında paylaşınca, hakkında yasal işlem başlatıldı
Yayla köyünde sosyal medya hesabında 2 ölü ova tavşanı içeren görsel paylaşan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
31/10/2023
Yayla köyünde, L.T.’nin (E-39) kendisine ait Facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren görsel paylaştığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Diğer polisiye haberler:
-Girne’de izinsiz müzik yayını yapan işyeri işletmesine yasal işlem
Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan kontrollerde, bir restoranın mevcut müzik yayın izninin Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından üç hafta süreyle askıya alınmasına rağmen, izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptığı tespit edildi.
Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
-Göçeri’de yangın... 4 topn harnup ağacı odunu yandı
Göçeri’de bugün saat 00.05 sıralarında, Kanat Sokak'taki dere yatağında çıkan yangında, bir şahsa ait yaklaşık 4 ton ağırlığında harnup ağacı odunu ve iki dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
-Lefkoşa’da araçtan hırsızlık
Lefkoşa’da bir araç park yerindeki araçtan Airpods Pro marka kulaklık çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), E.Ö.(E-27) ve E.Y.(K-23) tutuklandı.
Olay 27-28 Ekim tarihleri arasında meydana gelmişti.
Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.