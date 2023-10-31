Avladığı hayvanları sosyal medya hesabında paylaşınca, hakkında yasal işlem başlatıldı

Yayla köyünde, L.T.’nin (E-39) kendisine ait Facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren görsel paylaştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-Girne’de izinsiz müzik yayını yapan işyeri işletmesine yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan kontrollerde, bir restoranın mevcut müzik yayın izninin Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından üç hafta süreyle askıya alınmasına rağmen, izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Göçeri’de yangın... 4 topn harnup ağacı odunu yandı

Göçeri’de bugün saat 00.05 sıralarında, Kanat Sokak'taki dere yatağında çıkan yangında, bir şahsa ait yaklaşık 4 ton ağırlığında harnup ağacı odunu ve iki dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Lefkoşa’da araçtan hırsızlık

Lefkoşa’da bir araç park yerindeki araçtan Airpods Pro marka kulaklık çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), E.Ö.(E-27) ve E.Y.(K-23) tutuklandı.

Olay 27-28 Ekim tarihleri arasında meydana gelmişti.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.