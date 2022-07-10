"Avlona"(Gayretköy) sakinleri tel örgüye karşı

“Avlona” (Gayretköy) sakinlerinin, Rum İçişlerinin mülteci akının önlenmesi için yerleştirmeyi düşündüğü tel örgülere karşı olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesine göre “Avlona” Muhtarı Menelaos Savvas, konu hakkında yaptığı açıklamada, Astromerit bölgesinden Mammari’ye kadar uzanan bölgeye tel örgü yerleştirilmesinin özlü sorunlara ve pratik zorluklara neden olacağı konusunda hem fikir olduğunu belirtti.

Savvas, ara bölge içerisindeki ve artık tel örgülerin kuzey tarafında kalacak olan toprak sahiplerinin büyük yatırımlar yaptıklarını, ev inşa ettiklerini ve bu bölgelerde ikamet ettiklerini ifade etti. Savvas, bundan dolayı, hükümetin göçmenleri ve mültecileri tel örgülerin içerisinde yakalayacağı zaman bir dizi güvenlik sorunu yaşanacağına işaret etti.

Menelaos Savvas, tel örgüler içerisinde mahsur kalacak mültecilerin ne olacağına dair çelişkili cevap verdiği gerekçesiyle de İçişleri Bakanı Nikos Nuris’e eleştiri yöneltti.

Savvas açıklamasında ayrıca Kıbrıslı Türklerin, Rum çiftçilerin yokluğunu fırsat bilip, tarlaları kullanmasının önüne geçilmesine dair bir planın da bulunmadığına vurgu yaptı.

Bu habere tepkiniz:



10/07/2022 12:47