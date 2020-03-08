Avokado damarları temizliyor

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08/03/2020

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Avokado damarları temizliyor
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ABD’nin Pennsylvania Üniversitesi’nden uzmanlar, ‘süper besin’ olarak adlandırılan avokadonun bir faydasını daha keşfetti. Günde bir avokado, kötü kolesterol seviyesini yüzde 10 düşürüyor. Yani, kalbe giden damarlardaki tıkanmayı hafifletiyor.

Her gün bütün bir avokado, aşırı kilolu insanlarda kalp hastalıklarını uzak tutabilir. Yapılan testler, beş hafta günde bir kez avokado yiyen aşırı kilolu kişilerde, zararlı kolesterol seviyelerinde yüzde 10'luk bir düşüş görüldü. ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi uzmanları, avokadonun arterleri dolduran ve kalp hayatını tehdit eden kötü kolesterol salınımının durduğu görüldü. Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırma, 'Avokado zengin bir antioksidan kaynağıdır ve kardiyovasküler hastalığın önlenmesinde rol oynayabilir' diyor.

08/03/2020 12:41
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TAGS: Avokado damarları temizliyor, haber, kıbrıs,
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