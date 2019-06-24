Avokadonun faydaları nelerdir?

Avokado marketlerde sık sık karşımıza çıkan yüksek düzeyde iyi yağ içeren bir meyvedir. Meksika, Guam ve Orta Amerikaya has bir bir meyve olan avokado sağlık açısından birçok yararı bulunmaktadır. A vitamini ve çeşitli mineraller içeren avokadoyu tüketmek çoğu hastalıklara çare olabilecek düzeydedir. Diyet listelerinin de bir numaralı meyvesi olan avokado nedir? Avokadonun sağlığa ne gibi faydaları bulunur? İşte avokadonun vücudumuz üzerindeki faydaları...

Avokado marketlerde sık sık karşımıza çıkan yüksek düzeyde iyi yağ içeren bir meyvedir. Meksika, Guam ve Orta Amerikaya has bir bir meyve olan avokado sağlık açısından birçok yararı bulunmaktadır. A vitamini ve çeşitli mineraller içeren avokadoyu tüketmek çoğu hastalıklara çare olabilecek düzeydedir.

Avokado, zengin kremalı bir tada sahip armut biçimli bir meyvedir. Yüksek düzeyde iyi yağ içeriği ve son derece düşük kolesterol düzeyi nedeniyle sağlık çevrelerinde dikkat çekmiştir. Daha çok Meksika, Guam ve Orta Amerikaya has bir meyvedir. Avokadonun pek çok çeşidi mevcuttur.

Genellikle çiğ olarak ya da salatalarda kullanılır. Birçok kişi, yüksek kalorili içeriğinden dolayı kilo aldırıcı bir besin olduğunu düşünmektedir. Ancak avokado, tereyağı ve diğer yüksek kalorili diyet öğelerine kıyasla daha az kalori içerir. Yağ içeriğinin çoğu, sağlık için yararlı olan fitoteroller gibi benzersiz kaynaklardan gelir.

Avokado "süper yiyecek" olarak kabul edilir ve çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bunlar aynı zamanda iyi bir tekli doymamış yağ asitleri kaynağıdır. Avokado yaklaşık 22,5 gram yağ içerir. Bu yağın üçte ikisi, tekli doymamış olup fruktoz miktarı da düşüktür. Belki de en önemlisi, avokadolar, fitosteroller, karotenoidler ve flavonoidler gibi eşsiz organik bileşiklere sahiptir.

Avokadolar potasyum açısından zengindir ve genel sağlık için hayati derecede önemli olan potasyum sodyum oranını başarılı bir şekilde dengelerler. Onlar iyi bir enerji kaynağıdır.

Yapılan bir araştırmaya göre avokado kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içerir. Ayrıca yüksek A vitamini ihtiva eder. A vitamini bağışıklığı artırır, göz sağlığını geliştirir, kemik ve dişleri güçlendirir. K, C, E, B6, D, tiamin, riboflavin ve niasin, büyük bir diyet lifi kaynağıdır ve tek bir porsiyon günlük ihtiyacın % 40'ından fazlasını sağlayabilir.