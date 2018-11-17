'Avrupa, ABD Olmadan Kendini Savunamaz'

Başbakan Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa ordusunun gerçekçi olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Avrupa ordusu düşüncesi Avrupa'nın kendini savunabileceği anlamına geliyor fakat Avrupa kendini şuanda ABD'nin yardımı olmadan savunamaz. Dünya genelinde ve Avrupa'daki son yıllardaki güvenlik durumuna bakılırsa Avrupa'nın kendini koruyabilmesi imkansız. Ayrıca Avrupa'da dengelerin korunması ABD için de önemli." dedi.



Rutte, Avrupaordusunungüvenlikstratejilerineuymadığınıifadeederek, ülkeninulusalegemenliğininbaşkasınateslimedilemeyeceğinidilegetirdi.



AvrupaordusununakıllıcabirdüşünceolmadığınıdilegetirenRutte, "Böylebirteklifgelirse, bunakarşıdirenipbufikrinyanlışolduğunusavunacağım.Avrupaordusudüşüncesiningeliştirilmemesiiçinşimdidenuyarıdabulunuyorum." değerlendirmesindebulundu.



Rutte, hollanda'nıngüvenlikpolitikasıaçısındanNATO'nun önemliolduğunadikkatiçekerek, "Güvenlikkonusundadahaçokişbirliğiönemlifakatgerçekçiolmaklazım. BrexitgerçekleştiktensonraNATO'nunkapasitesininyüzde 80'inin AvrupaBirliğidışındakiülkelerdenoluşacağıbilincindeolmamızlazım.NATO ve ABD, AB'ningüvenliğivebarışiçinkaçınılmazortaklarıdır." diyekonuştu.