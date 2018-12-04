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Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit açıklaması: Tek taraflı iptal edilebilir

Bordona, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğini açıkladı.

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04/12/2018

Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit açıklaması: Tek taraflı iptal edilebilir

İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) süreci, Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı'nda ele alındı.

Bordona, davaya ilişkin "Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi, AB'den çıkma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak iptal edilmesine izin verir" ifadesini kullandı ve İngiltere'nin süreci iptal edebileceğine işaret etti. 

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi söz konusu.

Brexit'le ilgili davada nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

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TAGS: Avrup, a Adalet, Divanı’ndan, Brexit, haberkıbrıs, açıklaması
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