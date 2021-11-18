Avrupa Birliği çip üretimini desteklemeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, üye ülkelerde çip üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği sağlanmasına onay verilebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Birliğin rekabet politikası ve kamu destekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mikroçiplerin son dönemde yaşanan kıtlık nedeniyle gündemde olduğunu anımsatan Vestager, "Küresel çip kıtlığı, Avrupa ekonomisinin otomotivden tüketici elektroniğine kadar geniş bir yelpazesinde bu endüstrinin önemini ortaya koydu." diye konuştu.

Vestager, çip sektörünün girişin çok zor ve konsantre bir piyasa olduğunu anımsatarak, "Komisyon, özellikle Avrupa'daki tesislerin yarı iletken ekosistemindeki olası fon açığını doldurmak için sağlanacak desteklemeleri onaylamayı değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

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18/11/2021 16:28