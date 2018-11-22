Avrupa Birliği: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını umuyoruz

Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz” dedi.

Ankara, Türkiye-AB arasında üst düzeyli önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulundu. 3 isim, toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, “Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu. Yüksek Düzeyli Siyasi Toplantıları’n yanında AB ile diğer alanlarda da ilişkimiz var. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Vize muafiyetine de değinen Çavuşoğlu “Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6’ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir önce vize serbestisine de geçmiş olacağız” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından söz alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “AB Türkiye’ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir.” açıklaması yaptı.

AİHM kararına değinen Mogherini, “Demirtaş’ın serbest bırakılmasını umuyoruz” dedi