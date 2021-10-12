Avrupa Birliği gençlere 60.000 tren bileti veriyor

Avruoa Komisyonu DiscoverEU programı kapsamında 60.000 Avrupalı gence ücretsiz tren bileti vermeye hazırlanıyor.

Yaşları 18 ile 20 arasındaki gençlerin bugünden itibaren 26 Ekim’e kadar başvuru yapabileceği kaydedildi.

Avrupa Gençlik Yılı kapsamında 2022 yılını kapsayacak tren biletleri ile ilgili olarak üst düzey AB’li yetkili Margaritis Schinas, “Son 18 ayda gençlerimiz gençliklerinden ve hayatlarını belirleyecek anlardan feragat ettiler. Bugün Komisyon’un 60.000 tren bileti hediye edeceğini söylemekten mutluluk duyuyorum” dedi.

30 günlük biletleri ile gençler Mart 2022 ile Şubat 2023 arasında bu biletler ile yolculuk yapabilecek.

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12/10/2021 16:38