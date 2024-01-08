Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi yetkilileri Gazze'yi görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Borrell, başkent Riyad'da Budeyvi ile bir araya geldi.

Budeyvi ile Borrell, Gazze Şeridi'nde insani felaketin durdurulması ve krizin sonlandırılması için bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne süren saldırılarını durdurmak için uluslararası çabaların birleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca 24 Ocak'ta Riyad'daki KİK merkezinde yapılması planlanan KİK ülkeleri ile AB üst düzey yetkilileri arasındaki "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" konulu toplantı masaya yatırıldı.

Budeyvi, yapılması planlanan bu toplantının, bölgenin istikrarı ve barışına katkısının önemini dile getirdi.