Avrupa Birliği, mali destek verdiği Gazimağusa kanalizasyon ağının başarıyla tamamlandığını bildirdi

Avrupa Komisyonu, Gazimağusa kanalizasyon ağının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 20 milyon Euro’yu aşan projenin planlandığı gibi sonuçlandırıldığı ve projenin kapanış töreninin düzenlendiği kaydedildi.

Projenin temel amacının, Gazimağusa'nın uzun süredir devam eden atık su sorununu çözmek, halk sağlığına ve çevreye olumlu katkıda bulunmak olduğu, oluşan kanalizasyon ağının, yaklaşık 50 bin kişiye ve 2 bin 230 konut bağlantısına hizmet vereceği ifade edildi.

Proje kapanış töreninde konuşan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa, "Buraya ulaşmak uzun bir yolculuktan sonra oldu, ama buna değdiğine inanıyorum. Tamamen yenilenen ve genişletilen bu kanalizasyon ağı projesi, bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumu için Destek Programı altında finanse edilen en büyük AB projesidir. Sonuç, Avrupa standartlarına uygun bir kanalizasyon sistemidir" dedi.

Proje kapsamında, yaklaşık 140 işçi, mühendis ve denetçi 45 km'lik kanalizasyon boruları, ev bağlantıları, pompa istasyonları ve asfalt kaplama çalışmaları yaptı.

Proje mevcut kanalizasyon ağını iyileştirmeyi ve mevcut ağa paralel yeni bir ağ inşa etmeyi içeriyordu.

Yeni sistemin başarılı bir şekilde kurulup test edilmesinden sonra eski ağın devre dışı bırakıldığı kaydedildi.